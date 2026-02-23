РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал ШО НА ФРОНТІ?, який висвітлює події на фронті.

Раніше аналітики DeepState зафіксували просування військ РФ у Никифоровці, Липівці та поблизу Платонівки на Донеччині.

Як повідомлялось, росіяни майже повністю захопили місто Мирноград у Донецькій області. Війська РФ намагаються встановити в центральній частині міста якомога більше антен і підсилювачів сигналу.