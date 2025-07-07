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07 липня 2025, 14:18

Друзі Банкової виїжджають за кордон за схемами Мінкульту, – нардеп

07 липня 2025, 14:18
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фото: з відкритих джерел
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Народний депутат Ярослав Железняк розповів про схему, яка дозволяє друзям Банкової безперешкодно виїжджати за кордон від Міністерства культури

Про це він розповідає на своєму ютуб-каналі, передає RegioNews.

Наприклад, регулярно у "відрядження" їздить Олексій Кирющенко – режисер "Слуги народу" і давній партнер Андрія Єрмака. А віднедавна, як кажуть журналісти Бігус.Інфо, ще й учасник бізнесів в енергетиці та дронах.

"Попри таку завантаженість Кирющенко не нехтує їздити шукати сюжети для Єдиного марафону від ручного держпідприємства Банкової "Мультимедійна платформа іномовлення"", – каже нардеп.

Найгучніший випадок — поїздка Владислава Матяша та Олександра Вашакідзе. Одного називають куратором Єдиного марафону, другий працював в тому ж ДП "Мультимедійна платформа…". Їхнє закордонне відрядження оформила не держава, а приватна компанія "Кінокіт". Та сама, яка повʼязана з Міндичем та отримувала сотні мільйонів гривень на виробництво контенту для марафону .

За словами Железняка, ці люди виїхали вже на наступний день після відповідного запиту, тоді як справжні артисти змушені чекати дозволів тижнями.

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