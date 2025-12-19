Не хотіли блекаутів: у Дніпрі місцеві жителі напали на енергетиків

Фото: Нацполіція

У Дніпрі стався напад на енергетиків. Це зробили незадоволені місцеві жителі

Мешканці будинків по вулиці Академіка Янгеля у Дніпрі раніше не мали відключень світла, оскільки будинки перебували на лінії з критичною інфраструктурою. Зараз енергетики у ручному режимі відключають їх. Незадоволені місцеві жителі напали на оперативно-виїзну бригаду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

"На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника. Також ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2", – йдеться у повідомленні компанії.

Представники компанії також зазначили для місцевих жителів, що "перебування їх будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає їм якесь привілейоване становище". Інформація про напад на енергетиків надана правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше в Укренерго розповідали, що російська армія завдала ударів по енергетичних об'єктах України. Енергетики роблять все можливе, щоб відновлювати систему. Аварійні роботи проходять у всіх регіонах, які постраждали від атак.