20:59  19 грудня
20:42  19 грудня
15:54  19 грудня
На дорозі Одеса-Рені обмежили рух транспорту через російську атаку
19 грудня 2025, 20:35

Не хотіли блекаутів: у Дніпрі місцеві жителі напали на енергетиків

19 грудня 2025, 20:35
Фото: Нацполіція
У Дніпрі стався напад на енергетиків. Це зробили незадоволені місцеві жителі

Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.

Мешканці будинків по вулиці Академіка Янгеля у Дніпрі раніше не мали відключень світла, оскільки будинки перебували на лінії з критичною інфраструктурою. Зараз енергетики у ручному режимі відключають їх. Незадоволені місцеві жителі напали на оперативно-виїзну бригаду ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".

"На жаль, дійшло до рукоприкладства із заподіянням тілесних ушкоджень і псуванням особистого майна нашого співробітника. Також ці інциденти спричинили значну затримку відновлення електропостачання підчерги 5.2", – йдеться у повідомленні компанії.

Представники компанії також зазначили для місцевих жителів, що "перебування їх будинків на лініях з критичною інфраструктурою не надає їм якесь привілейоване становище". Інформація про напад на енергетиків надана правоохоронцям.

Нагадаємо, раніше в Укренерго розповідали, що російська армія завдала ударів по енергетичних об'єктах України. Енергетики роблять все можливе, щоб відновлювати систему. Аварійні роботи проходять у всіх регіонах, які постраждали від атак.

19 грудня 2025
