Скільки коштують наші далекобійні дронові атаки по РФ

10 млн доларів, каже шановний Сергей Флеш, за 60 дронів. Десь по 167 тис доларів за дрон

Це "середня ціна", і мені здається, трохи завищена.

Бо якщо "Лютий" коштує близько 200 тис, а FP-1 компанії Fire Point – близько 100 тис, але фаерпоінтів виробляється і запускається в рази більше, то середня ціна буде близько 120 тис доларів.

При тому що за добу зараз запускається не 60, а десь 100 дронів.

Однак, в підсумку так і буде – десь 10 млн доларів на добу, з яких компанії-виробники заробляють тільки офіційно – з урахуванням собівартості – 2,5 млн доларів (25%).

Це не тільки зброя, яка дійсно завдає великої шкоди ворогу, але і великий бізнес. Дуже великий бізнес на західні гроші – бо це все фінансується партнерами.

А де великий бізнес – там величезна корупція.

Гроші на ці дрони Україна отримує по так званій "данський моделі", коли наші високопосадовці просять фінансування саме для Fire Point, фактично лобіюючи інтереси одної приватної компанії.

Для виробництва "Лютого" теж просили гроші, але значно менше.

Важливе питання ціни. Я про це неодноразово писав, посилання на розрахунки в коментарях.

Я не чіпаю питання вартості "Лютого", вважаючи її непомірно високою, однак це державне підприємство, яке закладає в ціну всі свої неефективні і непотрібні витрати.

"Фаерпоінти" могли би коштувати значно дешевше.

Політики, урядовці, генерали, "експерти", деякі виробники дронів deep strike полюбляють маніпуляції з ціною "безпілотника стратегічного рівня".

За їх хибною логікою, вартість дронів потрібно розраховувати виходячи з ваги бойової частини і дальності дії дрона.

Нібито, чим далі дрон літає і чим більшу несе бойову частину – тим він коштує дорожче.

Але це не так.

Дальність дії як і вага бойової частини залежать від розмірів дрона, площі його крила, потужності двигуна і запасу палива.

В собівартості безпілотника вартість двигуна, паливного бака і планера (корпуса) – складає не таку велику частку.

Більше можуть коштувати електроніка, електромеханічні прилади, софт.

Тож дрон на дальність 500 км з вагою бойової частини в декілька кілограм може коштувати не набагато дешевше дрона на відстань 1000 км з вагою бойової частини 50 кг.

Якій з них кращій – залежить від застосування, бо менший дрон може бути менше помітним для радарів ППО і може залітати туди, куди великий дрон не дістанеться, бо його зібʼють.

А для того, щоб знищити ворожій літак, або С-300 – вистачить і 0,5 кг бойової частини. Головне – долетіти і влучити.

Таким маленьким дроном deep strike був наш "Спис", якій розроблявся саме для подолання ППО і атак по ворожім літакам на аеродромах, системам ППО, другим важливим не броньованим обʼєктам.

Так, він не дуже підходить для руйнування нафтопереробних і хімічних заводів, але ж ППО Москви долав, засоби ППО і літаки знищував. І навіть важливий завод мікроелектроніки "Кремній Єл" зупиняв.

При тому що електроніка на "Списі" – не гірша, ніж на "фаерпоінті" – FP-1, а ціна – майже в 20 разів менша.

Якщо взяти наш "Спис" за ціною 6 тис доларів, додати вартість мотора FP-1 – приблизно 6 тис доларів, додати багатоелементу антенну CRPA - ну, нехай за 14 тис доларів, хоча вони використовують і 4-х елементну за 5 тис доларів, то вийде ціна всього 26 тис доларів за "фаерпоінт", але аж ніяк не 100 тис доларів.

Тож ціна FP-1 завищена в 2-3 рази щонайменше.

Пропоную Флешу, як фахівцю з електроніки, самому порахувати.

Не дивно, що Fire Point отримує корупціїні надприбутки. Про це знає президент, про це знає НАБУ. Про це всі знають.

І всі знають, чому ліквідували "підрозділ Касьянова" – нефіг на Москву літати, ще й за таки маленькі гроші, бо це дискредитує великі корупційні оборудки.

Зараз влада намагається в процесуальній площині довести, що саме Касьянов отримував надприбутки з дронів вартістю 6 тис доларів, яких за весь час війни було вироблено десь на 5 млн доларів, в той час, як Fire Point тільки за одну добу виробляє дронів на 10 млн доларів, і "заробляє" на цьому не менше 5 млн доларів.

Якби не було такої тотальної корупції, точніш сказати мародерства під час війни, ми могли би мати ті самі дрони по ефективності, але – в 2-3 рази більше.

Або витрачати зекономлені, забрані від корупції кошти на фпв-дрони, на фронт – бо саме на фронті вирішується сьогодні доля України.

Проте, президент шкодує, що саме на далекобійні дрони буде менше грошей, бо наші західні партнери не хочуть і далі фінансувати топ-корупцію.