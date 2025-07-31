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Реактивні ударні безпілотники типу "Шахед", які почали застосовувати росіяни, не є невразливими

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів авіаційний експерт Валерій Романенко, передає RegioNews.

За його словами, реактивні "Шахеди" можуть стати деякою проблемою для мобільних вогневих груп. Але це не проблема для зенітної артилерії з радіолокаційним або електронним наведенням снарядів.

Експерт вважає, що на українську протиповітряну оборону просто чекає переконфігурування в плані розподілення цілей. Говорити про те, що "нема лома проти прийома", не варто.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня армія РФ запустила по Україні вісім ракет, а також 309 ударних дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 291 ворожу ціль.