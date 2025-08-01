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01 серпня 2025, 21:40

До України повернули 17-річного хлопця, якого ледь не мобілізували росіяни

01 серпня 2025, 21:40
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Ілюстративне фото
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Україна повернула чергову групу дітей з тимчасово окупованих територій. Найстаршому з них 17, наймолодшій дитині - 4 роки.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

У межах ініціативи "Bring Kids Back UA" до України вдалось повернути групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. Серед них 15-річна дівчинка, яка вперто носила вишиванку до російської школи, відстоюючи свою позицію. За це її били, погрожували її матері позбавленням батьківських прав.

Також повернулись в Україну 8-річний хлопчик та його 4-річна сестра. Їхня родина відмовилась віддати дітей до російської школи, через що їм погрожувати забрати батьківські права.

17-річний хлопець, який також повернувся додому, ледь встиг уникнути примусового призову до російської армії. При цьому йому вже давали повістку, а кількох його однокласників уже призвали на службу росіяни попри те, що вони неповнолітні.

Нагадаємо, раніше до України повернувся 17-річний хлопець, який тривалий час перебував на тимчасово окупованій території, а згодом опинився в Росії. Після кількох років поневірянь він нарешті зустрівся з мамою і сестрою, які увесь цей час чекали на нього в Україні.

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