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Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає RegioNews.

У межах ініціативи "Bring Kids Back UA" до України вдалось повернути групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. Серед них 15-річна дівчинка, яка вперто носила вишиванку до російської школи, відстоюючи свою позицію. За це її били, погрожували її матері позбавленням батьківських прав.

Також повернулись в Україну 8-річний хлопчик та його 4-річна сестра. Їхня родина відмовилась віддати дітей до російської школи, через що їм погрожувати забрати батьківські права.

17-річний хлопець, який також повернувся додому, ледь встиг уникнути примусового призову до російської армії. При цьому йому вже давали повістку, а кількох його однокласників уже призвали на службу росіяни попри те, що вони неповнолітні.

Нагадаємо, раніше до України повернувся 17-річний хлопець, який тривалий час перебував на тимчасово окупованій території, а згодом опинився в Росії. Після кількох років поневірянь він нарешті зустрівся з мамою і сестрою, які увесь цей час чекали на нього в Україні.