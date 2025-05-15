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15 травня 2025, 10:56

Нардеп Павло Халімон повернувся на посаду заступника голови фракції "Слуги народу" після закриття резонансної справи

15 травня 2025, 10:56
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Народного депутата Павла Халімона відновили на посаді заступника голови фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді

Про це в четвер, 15 травня, оголосив спікер парламенту Руслан Стефанчук під час засідання ВР.

Повноваження Халімона як заступника були призупинені в 2023 році на час розслідування, яке проводило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Нагадаємо, тоді ЗМІ опублікували інформацію, що сімʼя Халімона в 2022-му придбала будинок із землею в центрі Києва. Коштували такі житло та ділянка – 10,3 млн грн, і ця вартість, за розрахунками журналістів, могла бути занижена вп'ятеро. Після виходу розслідування Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) дослідило спосіб життя нардепа та його сім'ї і встановило, що вони начебто не мали на той момент таких коштів для купівлі нерухомості.

Втім, під час досудового розслідування, яке тривало протягом 2023-2024 років, детективи НАБУ не знайшли складу злочину та закрили кримінальне провадження.

"Детективи Національного бюро здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні Nº42023000000000096 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України. Через відсутність у вказаному провадженні доказів для повідомлення про підозру згаданій у зверненні особі або іншим особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення – ред.), 19.12.2024 ухвалено рішення про його закриття", – йдеться у відповіді Національного бюро на запит редакції RegioNews.

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Халімон Павло Віталійович Верховна Рада Стефанчук Руслан Олексійович Слуга народа парламент
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