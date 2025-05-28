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Стало відомо, що помер народний депутат Верховної Ради з фракції "Слуга народа". Про це повідомив його колега, зазначаючи, що він тривалий час боровся з важкою хворобою

Про це повідомив голова фракції "Слуга народ" Давид Арахамія, передає RegioNews.

За словами Давида Арахамії, після важкої хвороби помер народний депутат Сергій Швець. Голова фракції висловив співчуття родині депутата. Він зазначив, що Сергія запам'ятають чесною, порядною, принциповою людиною.

Довідка. З 1997 року Сергій Швець працював автором та ведучим програм на "1+1". Згодом кілька років він працював на телеканалі "СТБ". Також українці пам'ятають Сергія Швеця за програмами "Факти" та "Свобода слова" на ICTV.

Уже у 2019 році Сергій Швець балотувався на вибори. Тоді його обрали народним депутатом Верховної Ради 9 скликання по 214 округу (Дніпровський район Києва) від партії "Слуга народу" як безпартійного. Він був членом фракції, а також секретарем комітету з питань свободи слова.