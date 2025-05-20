Фото: YouTube

Президент України Зеленський прокоментував останні події щодо переговорного процесу. За його словами, скоро можуть відбутися ще одні перемовини

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

Президент України розповів, що 19 травня він мав дві телефонні розмови з президентом США. Спочатку вони спілкувались з Дональдом Трампом лише вдвох, а потім — це була спільна розмова з президенткою Єврокомісії, президентом Франції, прем'єркою Італії, канцлером Німеччини та президентом Фінляндії.

За словами Володимира Зеленського, Україна не буде виводити війська з власної території, і не стане піддаватися ультиматумам РФ.

"Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої ж землі, то вона не хоче миру і не хоче, щоб війна закінчилась. Бо вона розуміє, що цього не буде. Трамп вважає, що Росія готова до переговорів і компромісів. Ми побачимо", - сказав Зеленський.

Також президент повідомив, що розглядається можливість спільної зустрічі США, України, Росії та країн ЄС — така зустріч може відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Нагадаємо, 19 травня Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Путіним. За його словами, "розмова пройшла дуже добре". Він також розповів, що "переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно", і він проінформував про це європейських партнерів.