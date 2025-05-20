13:05  19 мая
Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов
08:43  19 мая
Не видел отца более трех лет: из ТОТ вернули 15-летнего парня
06:10  19 мая
На побережье Одесской области вынесло российскую мину: кадры уничтожения
UA | RU
UA | RU
20 мая 2025, 00:45

Украина не будет выводить войска из собственной территории - Зеленский

20 мая 2025, 00:45
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Зеленский прокомментировал последние события по переговорному процессу. По его словам, скоро могут состояться еще одни переговоры

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает RegioNews.

Президент Украины рассказал, что 19 мая он имел два телефонных разговора с президентом США. Сначала они общались с Дональдом Трампом только вдвоем, а потом это был общий разговор с президентом Еврокомиссии, президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии и президентом Финляндии.

По словам Владимира Зеленского, Украина не будет выводить войска из собственной территории и не станет подвергаться ультиматумам РФ.

"Если Россия ставит условия выводить наши войска из нашей же земли, то она не хочет мира и не хочет, чтобы война закончилась. Потому что она понимает, что этого не будет. Трамп считает, что Россия готова к переговорам и компромиссам. Мы увидим", – сказал Зеленский.

Также президент сообщил, что рассматривается возможность совместной встречи США, Украины, России и стран ЕС – такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Напомним, 19 мая у Дональда Трампа был телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По его словам, "разговор прошел очень хорошо". По его словам, "разговор прошел очень хорошо". Он также рассказал, что "переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно", и он проинформировал об этом европейских партнеров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ США переговоры
Путин не хочет обсуждать "мирный план" от США - Financial Times
17 мая 2025, 16:55
План Путина в Стамбуле потерпел поражение: министр МИД рассказал, что произошло на переговорах Украины и РФ
17 мая 2025, 04:40
Пять областей и никаких репараций: в СМИ опубликовали требования Кремля к Украине
17 мая 2025, 03:40
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Требовали деньги за исключение из военного учета: в Кировоградской области судили врача
20 мая 2025, 01:45
В Винницкой области мужчина забил сестру топором и молотком
20 мая 2025, 01:11
В Киевской области задержали мужчину, который хранил дома боеприпасы
20 мая 2025, 00:15
Драка подростков в электричке на Киевщине: в полиции рассказали детали
19 мая 2025, 23:55
В Херсоне оштрафовали скрывавшегося от дронов водителя: как объяснили это в полиции
19 мая 2025, 23:15
На Днепропетровщине задержан мужчина за покушение на убийство
19 мая 2025, 22:25
Россияне атаковали Запорожскую область: прямое попадание в пятиэтажку
19 мая 2025, 22:10
Хищение средств на ремонт дорог: в Киеве получил подозрение подрядчик
19 мая 2025, 21:45
"Пусть это начнется": Трамп после разговора с Путиным анонсировал новые переговоры Украины и РФ
19 мая 2025, 21:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »