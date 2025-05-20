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Президент Украины Зеленский прокомментировал последние события по переговорному процессу. По его словам, скоро могут состояться еще одни переговоры

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает RegioNews.

Президент Украины рассказал, что 19 мая он имел два телефонных разговора с президентом США. Сначала они общались с Дональдом Трампом только вдвоем, а потом это был общий разговор с президентом Еврокомиссии, президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии и президентом Финляндии.

По словам Владимира Зеленского, Украина не будет выводить войска из собственной территории и не станет подвергаться ультиматумам РФ.

"Если Россия ставит условия выводить наши войска из нашей же земли, то она не хочет мира и не хочет, чтобы война закончилась. Потому что она понимает, что этого не будет. Трамп считает, что Россия готова к переговорам и компромиссам. Мы увидим", – сказал Зеленский.

Также президент сообщил, что рассматривается возможность совместной встречи США, Украины, России и стран ЕС – такая встреча может состояться в Турции, Ватикане или Швейцарии.

Напомним, 19 мая у Дональда Трампа был телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По его словам, "разговор прошел очень хорошо". По его словам, "разговор прошел очень хорошо". Он также рассказал, что "переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно", и он проинформировал об этом европейских партнеров.