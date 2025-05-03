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03 травня 2025, 15:55

Україна не гарантує безпеку іноземним лідерам в Москві 9 травня: після заяви Зеленського Фіцо різко скасував поїздку до РФ

03 травня 2025, 15:55
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Фото: YouTube
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Президент України підкреслив, що РФ може зробити якісь провокації, а потім звинувачувати нас. Тому наша держава не може відповідати за щось, що відбувається на території РФ

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Президент України заявив, що він поважає вибір тих лідерів, які вирішили поїхати на 9 травня до Москви на парад. Проте він додав, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їхніх представників на території РФ.

"Ми порядно поводимося з Китаєм і з державами, які не підтримують Україну від початку війни, а десь там балансують або іноді більш схиляються до руських через історичні зв’язки. Але тим не менш, це не перший раз, коли до нас звертаються інші країни з тим, що вони їдуть на територію Росії і хотіли б, щоб в цей момент було безпечно. Є така дипломатія, такий формат дипломатії", - каже Зеленський.

Він підкреслив, що ніхто не знає, що РФ може зробити. Вони можуть зробити підпали, підриви або щось ще і звинувачувати Україну. При цьому Україна не несе відповідальності за те, що відбувається на території РФ.

Нагадаємо, що російський уряд на парад 9 травня в Москву запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країн ЄС — Словаччини та Сербії. При тому, що Європейський Союз давав вказівку країнам-кандидатам не брати участі в параді в Москві.

При цьому Україна паралельно просить представників ЄС приїхати 9 травня до України. Це було б демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового параду перемоги Путіна в Москві.

Цікаво, що одразу після заяви Зеленського про те, що Україна не може гарантувати безпеку іноземним лідерам в Москві 9 травня, президент Сербії заявив, що не поїде до РФ, бо захворів. Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також скасував заплановану на 1 травня програму.

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