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03 мая 2025, 15:55

Украина не гарантирует безопасность иностранным лидерам в Москве 9 мая: после заявления Зеленского Фицо резко отменил поездку в РФ

03 мая 2025, 15:55
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Фото: YouTube
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Президент Украины подчеркнул, что РФ может совершить какие-то провокации, а затем винить нас. Поэтому наше государство не может отвечать за происходящее на территории РФ

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Президент Украины заявил, что уважает выбор тех лидеров, которые решили поехать на 9 мая в Москву на парад. Однако он добавил, что Украина не может обеспечить другим странам безопасность их представителей на территории РФ.

"Мы порядочно обращаемся с Китаем и с государствами, которые не поддерживают Украину с начала войны, а где-то там балансируют или иногда более склоняются к русским из-за исторических связей. Но тем не менее это не первый раз, когда к нам обращаются другие страны с тем, что они едут на территорию России и хотели бы, чтобы в этот момент было безопасно. Есть такая дипломатия, такой формат дипломатии", - говорит Зеленский.

Он подчеркнул, что никто не знает, что РФ может сделать. Они могут совершить поджоги, подрывы или что-то еще и винить Украину. При этом Украина не несет ответственности за происходящее на территории РФ.

Напомним, что российское правительство на парад 9 мая в Москву пригласило лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также стран ЕС — Словакии и Сербии. При том что Европейский Союз давал указание странам-кандидатам не участвовать в параде в Москве.

При этом Украина параллельно просит представителей ЕС приехать 9 мая в Украину. Это было бы демонстрацией дипломатической силы против ежегодного военного парада победы Путина в Москве.

Интересно, что сразу после заявления Зеленского, что Украина не может обеспечить безопасность иностранным лидерам в Москве 9 мая, президент Сербии заявил, что не поедет в РФ, потому что заболел. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отменил запланированную на 1 мая программу.

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