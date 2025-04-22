Фото: YouTube

У ЗМІ повідомляють, що США дійсно розглядають варіант запропонувати визнати Крим російським. Водночас в України інша позиція

Про це повідомляє The Washington Post, передає RegioNews.

Видання з посиланням на власні джерела повідомило, що США планують вже 23 квітня на перемовинах в Лондоні між Україною, Францією та Британією запропонувати заморозити в Україні лінію фронту. При цьому анексований Крим США можуть запропонувати визнати російським.

Також, за словами джерел, американська пропозиція містить скасування санкцій проти РФ. Однак лише в тому випадку, якщо РФ припинить бойові дії.

"Європейські та навіть українські чиновники приватно визнають, що Київ навряд чи відновить контроль над окупованими Росією територіями найближчим часом. У кращому випадку вони сподіваються уповільнити поспіх з укладанням будь-якої угоди, яка дозволить Москві утримати завойовані землі й вийти з-під санкцій, не отримавши попередньо значних вигод для України", - кажуть у The Washington Post.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу прокоментував такі меседжі у світових медіа. За його словами, Україна не буде визнавати юридично російську окупацію Криму. Адже це поза нашою Конституцією. Крим — це територія народу України. При цьому він додав, що потрібно тиснути на Росію, зокрема — з боку США.

"12-й рік воюємо, це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись в цілому? Це риторичне питання. Чи можна домовитися з Росією швидко? Ні. Без тиску - неможливо" - сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США хоче посадити РФ та Україну за стіл переговорів цього тижня. У випадку якщо цього не станеться, американська сторона може вийти з переговорів.