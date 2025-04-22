11:19  22 квітня
В Одесі працівника ТЦК судитимуть за хуліганство
09:49  22 квітня
В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода цього тижня
07:05  22 квітня
У Білій Церкві втопилася 15-річна дівчина
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2025, 20:11

ЗМІ: Трамп хоче запропонувати віддати Крим Росії - що відповів Зеленський

22 квітня 2025, 20:11
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

У ЗМІ повідомляють, що США дійсно розглядають варіант запропонувати визнати Крим російським. Водночас в України інша позиція

Про це повідомляє The Washington Post, передає RegioNews.

Видання з посиланням на власні джерела повідомило, що США планують вже 23 квітня на перемовинах в Лондоні між Україною, Францією та Британією запропонувати заморозити в Україні лінію фронту. При цьому анексований Крим США можуть запропонувати визнати російським.

Також, за словами джерел, американська пропозиція містить скасування санкцій проти РФ. Однак лише в тому випадку, якщо РФ припинить бойові дії.

"Європейські та навіть українські чиновники приватно визнають, що Київ навряд чи відновить контроль над окупованими Росією територіями найближчим часом. У кращому випадку вони сподіваються уповільнити поспіх з укладанням будь-якої угоди, яка дозволить Москві утримати завойовані землі й вийти з-під санкцій, не отримавши попередньо значних вигод для України", - кажуть у The Washington Post.

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу прокоментував такі меседжі у світових медіа. За його словами, Україна не буде визнавати юридично російську окупацію Криму. Адже це поза нашою Конституцією. Крим — це територія народу України. При цьому він додав, що потрібно тиснути на Росію, зокрема — з боку США.

"12-й рік воюємо, це вже відповідь, чи можна з Росією домовитись в цілому? Це риторичне питання. Чи можна домовитися з Росією швидко? Ні. Без тиску - неможливо" - сказав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що США хоче посадити РФ та Україну за стіл переговорів цього тижня. У випадку якщо цього не станеться, американська сторона може вийти з переговорів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Зеленський
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
На Вінниччині заступник командира незаконно нарахував 4,8 мільйона зарплати
22 квітня 2025, 20:47
Війська РФ атакували Дніпропетровщину КАБами та дронами: є потерпілі
22 квітня 2025, 20:45
Скільки людей досі залишаються у Покровську
22 квітня 2025, 20:20
Росіяни обстріляли центр Херсона: поранена 6-річна дитина
22 квітня 2025, 20:05
Удар по Запоріжжю: вже 38 постраждалих, серед них — 7 дітей
22 квітня 2025, 19:40
Протягом доби РФ запустила по Україні понад 70 дронів та 130 КАБів
22 квітня 2025, 19:10
На Львівщині під час пожежі знайшли тіло пенсіонера
22 квітня 2025, 19:07
Папа Римський таємно донатив гроші українським військовим
22 квітня 2025, 18:55
Туман, грози та тепло: якою буде погода в різних областях України в середу, 23 квітня
22 квітня 2025, 18:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »