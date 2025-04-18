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18 апреля 2025, 21:50

"Мы просто умоем руки": Трамп заявил, что США могут прекратить мирные переговоры по РФ и Украине

18 апреля 2025, 21:50
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Фото: YouTube
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Трамп заявил, что США могут отказаться от усилий по миру в Украине. По его словам, США не будут терпеть затягивания процесса

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Дональд Трамп заявил, что может прекратить "мирные усилия", если "стороны" (РФ или Украина) будут усложнять процесс. Об этом он сказал, когда журналисты попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Штаты готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если в ближайшие дни увидят, что прогресса в этом направлении нет.

Дональд Трамп подчеркнул, что конкретного дня, когда это произойдет, в планах нет. Однако Белый дом хочет, чтобы это произошло как можно скорее.

"Если по каким-то причинам одна из двух сторон очень усложнит это (мирный процесс. – Ред.), мы просто скажем: "Вы дураки, вы ужасные люди". И мы просто умоем руки. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - говорит Трамп.

Также он заявил, что поддерживает слова Рубио о том, что США не будут термить затягивание мирного процесса. Однако он добавил, что, по его мнению, "есть все шансы решить проблему".

При этом в Кремле говорили, что не видит "четких контуров" соглашения с США по Украине. По словам пресс-секретаря диктатора Путина Пескова "есть политическая воля двигаться в этом направлении". По его словам, у США и РФ есть "содержательные контакты".

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