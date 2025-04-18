Україна і США підписали меморандум про співпрацю: з'явився повний текст

фото: Facebook/Юлія Свириденко

Про це інформує RegioNews із посиланням на урядовий портал.

Підписи під меморандумом про намір стосовно завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови ставили американський міністр фінансів Скотт Бессент та українська віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

У Меморандумі йдеться, що Угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів.

Крім того, він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну.

Документ передбачає, що США поважають зобов'язання України, пов'язані із вступом у ЄС або пов'язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над Угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що Вашингтон передав Києву новий проєкт угоди про надра. Вона охоплює всі корисні копалини, зокрема нафту та газ, по всій території України. Управління ділиться на п'ятьох людей, троє з них – від США, із повним правом голосу заборони.

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