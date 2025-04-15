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У Кремлі висловились щодо угоди з США про кінець війни в України. Прессекретар Путіна заявив, що поки що "немає чітких контурів"

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не бачить "чітких контурів" угоди з США щодо України. При цьому він додав, що є "політична воля" рухатися в цьому напрямку.

"Ми вельми і вельми позитивно оцінюємо ті конструктивні та змістовні контакти, які мали місце", - заявив прессекретар російського диктатора.

Він додав, що триває напружена робота в контексті після нещодавньої зустрічі Путіна та представника США Віткоффа.

Слід зазначити, що та зустріч, як повідомляли ЗМІ, тривала 4,5 години. Віткофф, коментуючи цю розмову, сказав, що "ключ до загальної угоди обертається навколо "п'яти територій". Проте він не уточнив якісь деталі.

Нагадаємо, що Україна погодилась на припинення вогню, яке пропонувало США, ще в березні. Проте Росія продовжує обстрілювати українські міста. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Москва просто затягує війну. Український лідер закликав партнерів тиснути на агресора.