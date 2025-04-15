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В Кремле высказались по поводу соглашения с США о конце войны в Украине. Пресссекретарь Путина заявил, что пока "нет четких контуров"

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит "четких контуров" соглашения с США по Украине. При этом он добавил, что "политическая воля" двигаться в этом направлении.

"Мы очень и очень положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место", – заявил пресс-секретарь российского диктатора.

Он добавил, что идет напряженная работа в контексте после недавней встречи Путина и представителя США Уиткоффа.

Следует отметить, что встреча, как сообщали СМИ, длилась 4,5 часа. Сам Уиткофф, комментируя этот разговор, сказал, что "ключ к общему соглашению оборачивается вокруг пяти территорий", однако он не уточнил какие-либо детали.

Напомним, что Украина согласилась на прекращение предлагавшего США огня еще в марте. Однако Россия продолжает обстреливать украинские города. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Москва просто затягивает войну. Украинский лидер призвал партнеров давить на агрессора.