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Президент США Дональд Трамп незадоволений поведінкою президентів України та РФ. За словами представників Білого Дому, Трамп хоче якомога скоріше закінчити війну в Україні

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт прокоментувала слова Трампа про те, що він злий на Путіна, а на Зеленського "чекають великі проблеми". За словами Левітт, американський президент незадоволений коментарями, які робили останнім часом Путін та Зеленський.

Зокрема, за словами речниці, Трамп "продовжує дуже наполегливо працювати над цим, і наші команди продовжують працювати над цим (завершенням війни)".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що нібито президент Зеленський хоче вийти з угоди щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин. За словами Трампа, якщо український лідер це зробить - у нього "виникнуть великі проблеми".