14:35  31 березня
У Львові судитимуть чоловіка, який до смерті побив поліцейського
14:05  31 березня
На Сумщині активізувалися російські диверсанти, – ДПСУ
10:48  31 березня
Підвищення пенсії: хто отримає більше грошей з 1 квітня
UA | RU
UA | RU
01 квітня 2025, 04:55

Трамп незадоволений Зеленським та Путіним - Білий Дім

01 квітня 2025, 04:55
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Президент США Дональд Трамп незадоволений поведінкою президентів України та РФ. За словами представників Білого Дому, Трамп хоче якомога скоріше закінчити війну в Україні

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт прокоментувала слова Трампа про те, що він злий на Путіна, а на Зеленського "чекають великі проблеми". За словами Левітт, американський президент незадоволений коментарями, які робили останнім часом Путін та Зеленський.

Зокрема, за словами речниці, Трамп "продовжує дуже наполегливо працювати над цим, і наші команди продовжують працювати над цим (завершенням війни)".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що нібито президент Зеленський хоче вийти з угоди щодо видобутку рідкісноземельних корисних копалин. За словами Трампа, якщо український лідер це зробить - у нього "виникнуть великі проблеми".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Володимир Путін Володимир Зеленський
Україна передасть США докази порушення РФ мораторією на удари по енергетиці - Зеленський
28 березня 2025, 22:23
Москва завжди бреше: Зеленський зробив заяву щодо вимог РФ для тиші на морі
25 березня 2025, 20:53
Всі новини »
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
Жирна ціль: Сили оборони знищили рідкісний російський "Сонцепьок"
01 квітня 2025, 05:05
Російський актор фільму "Анора" потрапив у "Миротворець"
01 квітня 2025, 04:40
Надто складно, щоб стати хітом: відомий продюсер висловився про пісню Ziferblat для Євробачення
01 квітня 2025, 04:20
На Одещині ділок за 3000$ намагався підкупити прикордонника, аби переправити двох чоловіків до Молдови
01 квітня 2025, 04:06
Україна в 2025 році планує поставити на фронт тисячі роботів
01 квітня 2025, 03:50
У Києві судитимуть чоловіка за вбивство своєї матері
01 квітня 2025, 03:39
Росіяни крадуть українську електроенергію: за два місяці вкрадено вже 10 млн кВт
01 квітня 2025, 03:20
На Черкащині через необережність зі свічкою загинула жінка
01 квітня 2025, 03:07
На Рівненщині чоловік напав з ножем на співробітника пошти та вкрав посилки
01 квітня 2025, 02:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »