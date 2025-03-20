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20 марта 2025, 14:39

Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

20 марта 2025, 14:39
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фото: kp.ua
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В четверг, 20 марта, скончался первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Ему было 93 года

О смерти политика сообщила его внучка Мария Фокина, сообщает RegioNews.

Как известно, Фокин занимал должность главы правительства с 1990 по 1992 год.

Он также являлся заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. В конце сентября 2020 года Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ из-за скандальных заявлений.

Кто такой Витольд Фокин

Фокин родился 25 октября 1932 года в селе Новониколаевка Донецкой области. Свою трудовую деятельность он приступил к шахте.

23 октября 1990 года Витольд Фокин занял должность исполняющего обязанности председателя Совета Министров РСФСР, а уже 14 ноября того же года его официально утвердили на этом посту. Через полгода, 18 апреля 1991 года, он стал премьер-министром РСФСР, принимая на себя управление страной во времена серьезного экономического кризиса.

Фокин имел возможность возглавить правительство СССР по приглашению генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева, однако отказался.

После провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 и до 1 октября 1992 он исполнял обязанности премьер-министра уже независимого государства.

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