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Викрили директора ліцею на Сумщині. Він незаконно влаштував на роботу своїх синів. Обов’язків вони не виконували, але зарплату їм перераховували

Про це повідомляє поліція Сумської області, передає RegioNews.

64-річний директор ліцею на Конотопщині отримав підозру. Виявилося, що він незаконно влаштував на роботу двох своїх синів. Вони не виконували жодних обовʼязків, але систематично для них перераховувалась зарплата.

Насправді сини чоловіка знаходились за кордоном. Для того щоб приховати порушення, директор закладу давав підлеглим вказівку вносити неправдиві дані до табелів обліку робочого часу.

Навчальний заклад через цю схему втратив понад 186 тисяч гривень. Директору повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили посадовця облгазу, який нарахував собі та колегам зайвих премій. З'ясувалося, що навесні 2023 року він безпідставно видав премії собі та ще п'ятьом колегам на понад 11 мільйонів гривень.