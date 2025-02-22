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22 лютого 2025, 01:30

У Дніпрі викрили масштабну схему постачання заборонених речовин в аптеки

22 лютого 2025, 01:30
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Фото: Нацполіція
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У Дніпрі правоохоронці викрили масштабну схему наркодилерів. Вони постачали речовини до мереж аптек і заробляли на цьому понад 2 мільйони на місяць

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили групу наркодилерів. Вони налагодили схему продажу прекурсорів в аптечні мережі Дніпра. Зловмисники поставляли в аптеки, зокрема, хімічні речовини, які потрібні для виготовлення психотропів. Щомісяця вони заробляли на цьому понад 2 мільйони гривень.

Організатором виявився 27-річний житель Дніпра. До схеми він залучив ще 13 людей. Серед них були і його родичі. Також у них була бухгалтерка, яка вела облік товару і передавала виручку.

Правоохоронці провели обшуки і вилучили наркотики, каратом та медичні препарати за цінами "чорного ринку" на понад 5 мільйонів гривень. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили масштабну нарколабораторію. Виявилося, що зловмисники влаштували лабораторію з виготовлення канабісу. Вони продавали "товар" по всій Україні через інтернет. Оплату вони приймали на банківські картки та криптовалютою. Такий "бізнес" щомісяця приносив близько 3 мільйонів гривень.

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