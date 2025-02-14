Речниця російського МЗС Захарова підтвердила, що РФ не має акредитації на Мюнхенську конференцію з питань безпеки. Це значить, що українська та російські делегації не матимуть зустрічі

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає RegioNews.

Напередодні президент США Дональд Трамп говорив про ймовірність зустрічі української та російської делегацій на Мюнхенській конференції (14-16 лютого). Проте речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що росіян туди не кликали.

За словами Захарової, на Мюнхенській конференції з безпеки не буде жодних представників Росії. Варто підкреслити, що глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген також казав напередодні про те, що росіян не було акредитовано.

Варто нагадати, що Дональд Трамп та Владімір Путін вже розпочинають підготовку до зустрічі. Це підтвердили, зокрема, в адміністрації російського диктатора. Проте прессекретар Путіна Пєсков заявив, що "поки що немає розуміння "формату можливого переговорного процесу"