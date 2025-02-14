Представитель российского МИД Захарова подтвердила, что у РФ нет аккредитации на Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности. Это значит, что украинская и российские делегации не встретятся

Об этом сообщают российские СМИ, передает RegioNews.

Накануне президент США Дональд Трамп говорил о возможности встречи украинской и российской делегаций на Мюнхенской конференции (14-16 февраля). Однако спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что россиян туда не звали.

По словам Захаровой, на Мюнхенской конференции по безопасности не будет представителей России. Стоит подчеркнуть, что глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген также говорил накануне о том, что россияне не были аккредитованы.

Стоит напомнить, что Дональд Трамп и Владимир Путин уже приступают к подготовке к встрече. Это подтвердили в частности в администрации российского диктатора. Однако пресс-секретарь Путина Песков заявил, что "пока нет понимания "формата возможного переговорного процесса"