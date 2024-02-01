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01 лютого 2024, 16:57

Юлія Тимошенко назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою, адже він містить неприпустимі антиконституційні вимоги

01 лютого 2024, 16:57
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Команда "Батьківщини" боротиметься проти нового законопроєкту про мобілізацію, адже його ухвалення буде злочином проти України та неповагою до її громадян

Про це на своїй фейсбук-сторінці заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Вона розкритикувала подану урядом нову редакцію документа.

"Парламент зухвало обманули, знову внісши відхилені Верховною Радою драконівські норми, причому деінде навіть у ще більш жорсткій редакції", – обурилася лідерка "Батьківщини".

Вона назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою, адже він містить неприпустимі антиконституційні вимоги. За її словами, команда "Батьківщини" за жодних умов не голосуватиме за цей законопроєкт і гуртуватиме українців на боротьбу із ним.

На необхідності посилити соціальний захист військовослужбовців, а також збільшити термін підготовки до служби наголосив народний депутат від ВО "Батьківщина" Валерій Дубіль.

"Потрібно вдвічі підвищити зарплатні воїнам, які воюють на фронті понад півтора року, а тим, хто не відчуває можливості продовжувати службу навіть за збільшену винагороду, дати відпустку на рік. Для добровольців – вдвічі збільшити грошове забезпечення та гарантувати соціальний захист, зокрема, житло та медичне страхування. На навчання має бути мінімум півроку - непідготовленим бійцям не місце в зоні активних бойових дій", - зазначив Валерій Дубіль.

Лідерка "Батьківщини" також вважає, що кожен військовий, який відслужив понад 18 місяців, мусить отримати право на відпустку або демобілізацію, а на його місце має стати підготовлений працівник силових структур, таких у нас майже півмільйона, а не перший-ліпший, кого спіймають на вулиці.

"Україні потрібна мобілізація. Але вона не повинна бути насильницькою. Вона повинна бути мотиваційною, на основі негайного переходу до професійної армії. Поданий до парламенту документ цього не передбачає. Тому я та моя команда зробимо усе можливе й неможливе, аби об’єднати суспільство у боротьбі проти цього обурливого законопроєкту", – наголосила Юлія Тимошенко.

Нагадаємо, справедлива концепція мобілізації від Юлії Тимошенко має виглядати так:

1. Вдвічі підвищення зарплатні воїнам, які воюють на фронті понад півтора року, а тим, хто не відчуває можливості продовжувати службу навіть за збільшену винагороду, – дати відпустку на рік. Замінити воїнів можуть силовики, що нині працюють в тилу.

2. Для добровольців – вдвічі збільшити грошове забезпечення та гарантувати соціальний захист (житло, медстраховка). На підготовку до бойових дій – мінімум пів року.

3. Звільнити від призову чоловіків, молодших 27 років, а також жінок, студентів, науковців, викладачів, освітян, людей з інвалідністю I, II, III групи. Не мобілізувати висококваліфікованих працівників підприємств і батьків, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, а також четверо і більше дітей різного віку.

4. Створити інноваційний фонд для виготовлення озброєння на фронт.

Тимошенко Юлія закон про мобілізацію Дубіль Валерій Верховна Рада парламент Батьківщина закон мобілізація



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