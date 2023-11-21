Рада призначила Віталія Коваля головою Фонду державного майна

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Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав призначення Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. "За" – 279", – написав Железняк.

Раніше, 8 листопада інформація про можливе призначення Коваля на посаду голови ФДМУ надійшла від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Він зазначив, що Раді планує призначити нового голову Фонду держмайна, серед кандидатів - очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Як відомо, Віталія Коваля у вересні 2019 року призначили головою Рівненської ОДА, з 24 лютого 2022 року був очільником Рівненської ОВА.

Нагадаємо, до вересня Фондом державного майна керував Рустем Умєров. Потім він перейшов на посаду міністра оборони.

Замість Умєрова головою ФДМ планували призначити Ольгу Піщанську, яка була керівником Антимонопольного комітету. Незважаючи на звільнення з АМКУ, Піщанська відмовилася перейти до Фонду держмайна