17:41  21 листопада
Росіяни скинули 25 авіабомб на Херсонську область: є постраждалі
17:16  21 листопада
У Мелітополі партизани отруїли їжу російських офіцерів
17:45  21 листопада
На Полтавщині поліцейські знайшли матір, яка викинула немовля на смітник
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2023, 15:22

Рада призначила Віталія Коваля головою Фонду державного майна

21 листопада 2023, 15:22
Читайте также на русском языке
Фото: radiotrek.rv.ua
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада 21 листопада призначила новим очільником Фонду державного майна колишнього голову Рівненської ОВА Віталія Коваля

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав призначення Віталія Коваля на посаду голови Фонду державного майна України. "За" – 279", – написав Железняк.

Раніше, 8 листопада інформація про можливе призначення Коваля на посаду голови ФДМУ надійшла від глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Він зазначив, що Раді планує призначити нового голову Фонду держмайна, серед кандидатів - очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Як відомо, Віталія Коваля у вересні 2019 року призначили головою Рівненської ОДА, з 24 лютого 2022 року був очільником Рівненської ОВА.

Нагадаємо, до вересня Фондом державного майна керував Рустем Умєров. Потім він перейшов на посаду міністра оборони.

Замість Умєрова головою ФДМ планували призначити Ольгу Піщанську, яка була керівником Антимонопольного комітету. Незважаючи на звільнення з АМКУ, Піщанська відмовилася перейти до Фонду держмайна

Рівненська область ОВА Коваль Віталій Фонд держмайна Верховна Рада депутати



21 листопада 2023
Зеленський і Залужний. Чи можливий справжній конфлікт між президентом та головнокомандувачем
В Україні дедалі частіше обговорюють можливий конфлікт між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Здебільшого на цій темі спекулюють політичні опоненти глави д...
17 листопада 2023
Нововведення для майбутніх водіїв: Як отримати посвідчення в нових реаліях і скільки це коштує
Днями для українців, які збираються отримати водійське посвідчення, з’явилась гарна новина — вже не потрібно буде ходити до автошколи аби скласти теоретичний іспит для подальшого отримання права керув...
15 листопада 2023
Спалах гепатиту А: Як вберегтися від хвороби і які симптоми вказують на інфікування
Українців збентежила новина про спалах гепатиту А на Вінниччині, адже ця хвороба є досить небезпечною, але найголовніше, що її спалахи загалом непритаманні для нашої країни. Тому лікарі радять дуже ре...
14 листопада 2023
Топ-5 місць Черкащини
Черкащина поєднує в собі багату історію, унікальні природні ландшафти та багатство культурних традицій. Відома своїми лісами, річками та пам'ятками історії, Вона є прекрасним місцем для відпочинку та ...
Росіяни протягом доби обстрілювали населені пункти у трьох районах Харківщини
22 листопада 2023, 09:42
Херсонщина: внаслідок обстрілів за добу загинула одна людина, семеро поранених
22 листопада 2023, 09:13
ЗСУ ліквідували ще 850 окупантів - дані Генштабу про втрати ворога
22 листопада 2023, 08:44
За добу ворог завдав по Україні понад 60 авіаударів, - зведення Генштабу
22 листопада 2023, 08:21
ЗСУ вночі збили над Київщиною і Житомирщиною чотири "шахеди"
22 листопада 2023, 08:01
На Тернопільщині викрили жінку, яка майже рік отримувала пенсію покійної матері
21 листопада 2023, 22:03
У Луцьку вдруге засудили колишнього гінеколога за сутенерство
21 листопада 2023, 21:42
На Сумщині з'явився новий евакуаційний маршрут: в ОВА розповіли подробиці
21 листопада 2023, 21:14
Вечірнє зведення Генштабу: протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення
21 листопада 2023, 20:22
В Запорізькій області виявили 200 т гуманітарки на складі, яку завезли рік тому
21 листопада 2023, 20:09
15 листопада 2023
Ракетний удар по будинку у Селидовому: кількість загиблих зросла до двох
09 листопада 2023
Прикордонники показали, як мобільні групи ППО знищують ворожі дрони
07 листопада 2023
Прикордонники з мінометів знищили групу окупантів біля Бахмута
Всі відео »
Зеленський і Залужний. Чи можливий справжній конфлікт між президентом та головнокомандувачем
Нововведення для майбутніх водіїв: Як отримати посвідчення в нових реаліях і скільки це коштує
Всі публікації »
Анатолій Матвійчук
Іван Киричевский
Володимир Фесенко
Всі блоги »