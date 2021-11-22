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Вторгнення Росії в Україну: Данилов заявив про підтримку західних партнерів
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22 листопада 2021, 14:48

Вторгнення Росії в Україну: Данилов заявив про підтримку західних партнерів

22 листопада 2021, 14:48
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Фото: iз відкритих джерел
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Секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував можливість наступу Росії на Україну. Каже, що партнери готові підтримати Україну

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу", передає RegioNews.

За його словами, у світі розуміють, що відбувається біля кордонів України.

"Єдине, що залишилося невідомим, так це те, чи наступатиме Путін (президент РФ, - ред.), І якщо буде, - то коли. Втім, ми повинні бути готові в будь - якому випадку і наші партнери запевнили нас, що будуть максимально допомагати Україні в разі настання часу "Ч", - повідомив він.

Зазначимо, час "Ч" - це загальноприйнятий у військовій справі термін, яким позначається час початку військової операції.

Раніше ми писали, що Росія накопичила більш ніж 92 000 військових навколо українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня або на початку лютого.

Росія РНБО Олексій Данилов

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