Вторгнення Росії в Україну: Данилов заявив про підтримку західних партнерів
Секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував можливість наступу Росії на Україну. Каже, що партнери готові підтримати Україну
Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу", передає RegioNews.
За його словами, у світі розуміють, що відбувається біля кордонів України.
"Єдине, що залишилося невідомим, так це те, чи наступатиме Путін (президент РФ, - ред.), І якщо буде, - то коли. Втім, ми повинні бути готові в будь - якому випадку і наші партнери запевнили нас, що будуть максимально допомагати Україні в разі настання часу "Ч", - повідомив він.
Зазначимо, час "Ч" - це загальноприйнятий у військовій справі термін, яким позначається час початку військової операції.
Раніше ми писали, що Росія накопичила більш ніж 92 000 військових навколо українських кордонів і готується атакувати Україну наприкінці січня або на початку лютого.