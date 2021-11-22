Вторжение России в Украину: Данилов заявил о поддержке западных партнеров
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность наступления России на Украину. Говорит, что партнеры готовы поддержать Украину
Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", передает RegioNews.
По его словам, в мире понимают, что происходит у границ Украины.
"Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин (президент РФ, - ред.), и если будет, - то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что будут максимально помогать Украине в случае наступления времени "Ч", - сообщил он.
Отметим, время "Ч" - это общепринятый в военном деле термин, которым обозначается время начала военной операции.
Ранее мы писали, что Россия накопила более чем 92 000 военных вокруг украинских границ и готовится атаковать Украину в конце января или в начале февраля.