Вторжение России в Украину: Данилов заявил о поддержке западных партнеров

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Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность наступления России на Украину. Говорит, что партнеры готовы поддержать Украину

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", передает RegioNews.

По его словам, в мире понимают, что происходит у границ Украины.

"Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин (президент РФ, - ред.), и если будет, - то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае и наши партнеры заверили нас, что будут максимально помогать Украине в случае наступления времени "Ч", - сообщил он.

Отметим, время "Ч" - это общепринятый в военном деле термин, которым обозначается время начала военной операции.

Ранее мы писали, что Россия накопила более чем 92 000 военных вокруг украинских границ и готовится атаковать Украину в конце января или в начале февраля.