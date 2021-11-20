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Канада і Україна побудують спільний космодром
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20 листопада 2021, 11:18

Канада і Україна побудують спільний космодром

20 листопада 2021, 11:18
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Фото: iз відкритих джерел
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Україна і Канада анонсували початок будівництва спільного космічного пускового майданчика в провінції Нова Шотландія (Канада)

Про це в Facebook повідомив голова Держкосмосу Володимир Тафтай, передає RegioNews.

Презентація та урочиста церемонія відбулися в місті Галіфакс (Канада).

Проект передбачає створення на атлантичному узбережжі Нової Шотландії комерційного космодрому для ракети-носія" Циклон-4М "розробки та виробництва українських ДП "КБ" Південне "та ДП ВО"Південний машинобудівний завод".

Проект реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Командному центру майбутнього космодрому буде присвоєно ім'я Олександра Дегтярьова-колишнього керівника ДП "КБ"Південне".

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