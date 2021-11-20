Канада и Украина построят совместный космодром
Украина и Канада анонсировали начало строительства совместного космической пусковой площадки в провинции Новая Шотландия (Канада)
Об этом в Facebook сообщил председатель Госкосмоса Владимир Тафтай, передает RegioNews.
Презентация и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс (Канада).
Проект предусматривает создание на атлантическом побережье Новой Шотландии коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод".
Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS).
Командному центру будущего космодрома будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя ГП "КБ "Южное".
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