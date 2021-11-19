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19 листопада 2021, 15:54

На колючий дріт для кордону з Білоруссю витратять 21 млн грн

19 листопада 2021, 15:54
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Фото: dw.com
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Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 21 мільйона гривень із резервного фонду на закупівлю матеріалу для виготовлення колючого дроту для облаштування кордону

Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський, передає RegioNews із посиланням на lb.ua.

"Це виділення коштів із резервного фонду, це не кошти Держприкордонслужби. Вона, як і інші структури МВС, фінансуються недостатньо. 75% всього бюджету цього силового відомства – це заробітна платня. Ми говоримо про необхідність побудови нового кордону, який буде виконувати свої функції", - зазначив Денис Монастирський під час години запитань до уряду в Раді.

Голова МВС наголосив, що кошти на облаштування кордону необхідно закласти у державний бюджетна наступний рік.

"Мінфін підтвердив, що вони готові виділити 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Росією та Білорусією. Будівництво державного кордону – одне із найголовніших завдань нашої держави", - сказав очільник правоохоронного відомства.

За словами Дениса Монастирського, сьогодні буде створено міжвідомчий координаційний штаб протидії міграційній кризі. Штаб уже розпочав роботу, і сьогодні буде визначено його склад.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що у рамках "Великого будівництва-2022" планується збудувати "стіну" на кордоні України з Білоруссю та Росією.

Україна Білорусь кордон Денис Монастирський

 
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