В Верховной Раде официально создали межфракционное объединение Разумкова "Разумная политика"

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Соответствующее объявление зачитал первый вицеспикер Александр Корниенко, передает RegioNews со ссылкой на LB.

Он также заявил, что один парламентарий – Владимир Кабаченко ("Батькивщина") – отозвал свою подпись из списка народных депутатов, изъявивших желание войти в МФО.

Кроме Разумкова, в списке значится Владимир Козак ("Слуга народа"), Василий Мокан ("Слуга народа"), Роман Соха ("Слуга народа"), Андрей Николаенко ("Батькивщина"), Нелли Яковлева ("Слуга народа"), Оксана Дмитриева ("Слуга народа"), Валерий Божик ("Слуга народа"), Дмитрий Микиша ("Слуга народа", далее – СН), Артем Дмитрук (СН, теперь – внефракционный), Ольга Саладуха (СН), Олег Воронько (СН), Александр Бакумов (СН), Людмила Буймистер (внефракционная), Ольга Коваль (СН), Дарья Володина (СН), Михаил Новиков (СН), Роман Бабий (СН), Алина Загоруйко (СН), Константин Касай (СН), Дмитрий Гурин (СН), Евгений Петруняк (СН), Иван Юнаков (СН), Михаил Крячко (СН).

Народные депутаты Василий Мокан, Николаенко, Яковлева, Дмитриева, Саладуха, Коваль, Володина, Новиков, Бабник, Загоруйко, Петруняк, Юнаков и Крячко прошли в Раду по спискам. По мажоритарным округам избраны Соха, Божик, Микиша, Воронько, Бакумов, Дмитрук, Буймистер, Касай, Гурин.

После снятия Разумкова в октябре с должности председателя парламента он неоднократно говорил, что будет формировать собственную политическую силу.

5 ноября стало известно о создании Разумковым объединения "разумная политика". Участие в нем подтвердила исключенная из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

Источники LB в СН прокомментировали, что "объединений у нас очень много. По разнообразным направлениям. Но межфракционное объединение не будет иметь полномочий группы (право представлять позицию на согласительном совете и в парламенте при обсуждении вопросов, когда выступают от каждой фракции и группы)".

Сегодня из состава СН исключили также примкнувшего к МФО Дмитрука после его интервью подсанкционному блогеру Шарию. В отношении Дмитрука и Буймистера депутаты "Слуги народа" хотят запустить исключение их из профильных парламентских комитетов.

Как сообщалось, эксспикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков (фракция "Слуга народа") заявил о намерение создать новую политическую силу.