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11 листопада 2021, 20:23

До країн ЄС, які залишили кордони відкритими для українців, додалась Ірландія – Кулеба

11 листопада 2021, 20:23
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Фото: iз відкритих джерел
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Громадяни України із повним курсом вакцинації від COVID-19 зможуть в'їжджати до Ірландії за наявності підтверджувальних документів

Про цеповідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter, передає RegioNews.

"Ірландія стала дев'ятою країною ЄС, яка залишилася відкритою для подорожей українців. Умови – повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для подорожі до Ірландії необхідно мати візу", - написав він.

За його словами, усі умови в'їзду можна знайти на сайті Консульської служби України.

Раніше, за даними МЗС, про збереження можливості в'їзду для українців повідомили Кіпр, Хорватія, Естонія, Нідерланди, Чехія, Австрія, Данія та Бельгія.

Як повідомлялося, Рада ЄС ухвалила рішення виключити Україну та Сінгапур зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень, пов'язаних із коронавірусом.

МЗС Дмитро Кулеба COVID-19 вакцинація ЄС

 
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