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09 листопада 2021, 13:07 3

Рада ЄС виключила Україну зі списку COVID-безпечних країн

09 листопада 2021, 13:07 3
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Фото з відкритих джерел
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Рада ЄС ухвалила рішення виключити Україну та Сінгапур зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень, пов'язаних із коронавірусом

Про це йдеться у поширеній у вівторок заяві Ради ЄС, передає RegioNews.

Після розгляду в межах рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки до ЄС з не обов'язковими цілями, Рада оновила список країн, спеціальних адміністративних районів та інших утворень та територіальних органів, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку було виключено Сінгапур та Україну, — сказано у заяві.

Повідомляється, що список, як і раніше, переглядатиметься кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватиметься.

Як повідомлялося, в Україні новий рекорд смертності від коронавірусу за добу.

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