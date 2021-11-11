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11 ноября 2021, 20:23

К странам ЕС, которые оставили границы открытыми для украинцев, добавилась Ирландия – Кулеба

11 ноября 2021, 20:23
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Фото: из открытых источников
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Граждане Украины с полным курсом вакцинации от COVID-19 смогут въезжать в Ирландию при наличии подтверждающих документов

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, передает RegioNews.

"Ирландия стала девятой страной ЕС, которая осталась открытой для путешествий украинцев. Условия-полная вакцинация, сертификат о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест. Как и раньше, для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу", - написал он.

По его словам, все условия въезда можно найти на сайте Консульской службы Украины.

Ранее, по данным МИД, о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды, Чехия, Австрия, Дания и Бельгия.

Как сообщалось, Совет ЕС принял решение исключить Украину и Сингапур из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.

МИД Дмитрий Кулеба COVID-19 вакцинация ЕС

 
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