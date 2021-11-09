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09 листопада 2021, 11:21 34

Верещук стане членом української делегації в ТКГ

09 листопада 2021, 11:21 34
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Фото з відкритих джерел
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Віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук приєднається до української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, пише RegioNews.

Він зазначив, що у складі української делегації в ТКГ відбулися зміни.

"Після переходу Олексія Рєзнікова в Міноборони до делегації приєднається Ірина Верещук", - сказав він.

Він додав, що українська делегація має ще більше зосередитися на вирішенні гуманітарних і соціальних питань.

Нагадаємо, 4 листопада Рада призначила Ірину Верещук міністром реінтеграції окупованих територій.

Донбас війна ТКГ Ірина Верещук

 
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