Верещук стане членом української делегації в ТКГ
Віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук приєднається до української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, пише RegioNews.
Він зазначив, що у складі української делегації в ТКГ відбулися зміни.
"Після переходу Олексія Рєзнікова в Міноборони до делегації приєднається Ірина Верещук", - сказав він.
Він додав, що українська делегація має ще більше зосередитися на вирішенні гуманітарних і соціальних питань.
Нагадаємо, 4 листопада Рада призначила Ірину Верещук міністром реінтеграції окупованих територій.
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