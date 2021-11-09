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09 ноября 2021, 11:21 35

Верещук станет членом украинской делегации в ТКГ

09 ноября 2021, 11:21 35
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Фото из открытых источников
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Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук присоединится к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает RegioNews.

Он отметил, что в составе украинской делегации в ТКГ произошли изменения.

"После перехода Алексея Резникова в Минобороны к делегации присоединится Ирина Верещук", - сказал он.

Он добавил, что украинская делегация должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов.

Напомним, 4 ноября Рада назначила Ирину Верещук министром реинтеграции оккупированных территорий.

Донбасс война ТКГ Ирина Верещук

 
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