Верещук станет членом украинской делегации в ТКГ

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Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук присоединится к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает RegioNews.

Он отметил, что в составе украинской делегации в ТКГ произошли изменения.

"После перехода Алексея Резникова в Минобороны к делегации присоединится Ирина Верещук", - сказал он.

Он добавил, что украинская делегация должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов.

Напомним, 4 ноября Рада назначила Ирину Верещук министром реинтеграции оккупированных территорий.