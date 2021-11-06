Від ускладнень після COVID-19 помер народний депутат восьми скликань Юхим Звягільський

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Про це у Facebook повідомила його адвокатка Тетяна Зелькіна, передає RegioNews.



Йому було 88 років.

Зелькіна зауважила, що Звягільський потрапив до реанімації п'ять днів тому, ситуація була критична. Політику не вдалося побороти коронавірус.



Довідково.

Із 1979 до 1992 року Звягільський був директором шахти імені Засядька виробничого об’єднання "Донецьквугілля", а протягом 1975-1979 років – директором шахтоуправління "Куйбишевське".



Він був єдиним народним депутатом, якого обирали вісім разів поспіль. У 2019 році він уперше з 1990-го не балотувався до парламенту.



Так, у 1990 він став депутатом І скликання від 112 округу (Донецька область). Через чотири роки знову став парламентарем. І так ще наступних 6 скликань.



У 1993 році Юхима Звягільського призначили першим віцепрем'єр-міністром при голові Кабміну Леоніді Кучмі. Після відставки Кучми з вересня 1993 до червня 1994 року був виконувачем обов’язків прем'єр-міністра України.



Із листопада 1994 року по березень 1997 року проживав у Ізраїлі, ховаючись від слідства за підозрою у зловживанні службовим становищем.



У 2006 і 2007 роках Звягільський пройшов в Раду за списком Партії регіонів, у 2012-му – знову балотувався від політсили по мажоритарці.



На виборах у 2014-му Звягільський знову пішов у депутати, але вже як самовисуванець в 45-му окрузі, частина якого була окупована проросійськими бойовиками. Зрештою вибори там відбулися тільки на чотирьох дільницях, а Звягільський переміг, отримавши рекордно низьку кількість голосів – 1454.

Як повідомлялося, 31 жовтня помер засновник і президент КМІСу Валерій Хмелько.