Помер засновник і президент КМІСу

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У суботу, 30 жовтня, пішов з життя засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Євгенович Хмелько

Відповідна інформація оприлюднена на сайті організації, пише RegioNews.

"Київський міжнародний інститут соціології з сумом сповіщає, що 30 жовтня 2021 року у віці 82 років пішов з життя видатний український соціолог, засновник і президент Київського міжнародного інституту соціології, засновник кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Валерій Євгенович Хмелько", - йдеться у повідомленні.

Співробітники КМІСу висловлюють щире співчуття родині Валерія Хмелька.

Відомо, що Валерій Хмелько народився 30 липня 1939 року. Закінчив фізичний (1961) та філософський (1971) факультети та аспірантуру (1974) Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. З 1992 року і до теперішнього часу Хмелько був співзасновником та президентом "Київського міжнародного інституту соціології".

У різні роки Хмелько був членом редколегії різних радянських та українських соціологічних журналів, а також членом редколегії журналу Міжнародної соціологічної асоціації The International Journal of Sociology.

Нагадаємо, що 8 серпня помер відомий український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.