От осложнений после COVID-19 скончался народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский

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Об этом в Facebook сообщила его адвокат Татьяна Зелькина, передает RegioNews.



Ему было 88 лет.

Зелькина отметила, что Звягильский попал в реанимацию пять дней назад, ситуация была критическая. Политику не удалось побороть коронавирус.



Справочно.

С 1979 по 1992 год Звягильский был директором шахты имени Засядько производственного объединения "Донецкуголь", а в течение 1975-1979 годов – директором шахтоуправления "Куйбышевское".



Он был единственным народным депутатом, которого избирали восемь раз подряд. В 2019 году он впервые с 1990-го не баллотировался в парламент.



Так, в 1990 он стал депутатом I созыва от 112 округа (Донецкая область). Через четыре года снова стал парламентарием. И так еще 6 созывов.



В 1993 году Ефима Звягильского назначили первым вице-премьер-министром при главе Кабмина Леониде Кучме. После отставки Кучмы с сентября 1993 до июня 1994 года был исполняющим обязанности премьер-министра Украины.



С ноября 1994 года по март 1997 года проживал в Израиле, скрываясь от следствия по подозрению в злоупотреблении служебным положением.



В 2006 и 2007 годах Звягильский прошел в Раду по списку Партии регионов, в 2012-м – вновь баллотировался от политсилы по мажоритарке.



На выборах в 2014-м Звягильский снова пошел в депутаты, но уже как самовыдвиженец в 45-м округе, часть которого была оккупирована пророссийскими боевиками. В конце концов выборы там состоялись только на четырех участках, а Звягильский победил, получив рекордно низкое количество голосов – 1454.

Как сообщалось, 31 октября умер основатель и президент Кмис Валерий Хмелько.