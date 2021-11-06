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06 ноября 2021, 14:24 22

От осложнений после COVID-19 скончался народный депутат восьми созывов Ефим Звягильский

06 ноября 2021, 14:24 22
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Фото из открытых источников
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Бывший народный депутат, политик и исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах Ефим Звягильский умер от осложнений коронавируса

Об этом в Facebook сообщила его адвокат Татьяна Зелькина, передает RegioNews.

Ему было 88 лет.

Зелькина отметила, что Звягильский попал в реанимацию пять дней назад, ситуация была критическая. Политику не удалось побороть коронавирус.

Справочно.

С 1979 по 1992 год Звягильский был директором шахты имени Засядько производственного объединения "Донецкуголь", а в течение 1975-1979 годов – директором шахтоуправления "Куйбышевское".

Он был единственным народным депутатом, которого избирали восемь раз подряд. В 2019 году он впервые с 1990-го не баллотировался в парламент.

Так, в 1990 он стал депутатом I созыва от 112 округа (Донецкая область). Через четыре года снова стал парламентарием. И так еще 6 созывов.

В 1993 году Ефима Звягильского назначили первым вице-премьер-министром при главе Кабмина Леониде Кучме. После отставки Кучмы с сентября 1993 до июня 1994 года был исполняющим обязанности премьер-министра Украины.

С ноября 1994 года по март 1997 года проживал в Израиле, скрываясь от следствия по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В 2006 и 2007 годах Звягильский прошел в Раду по списку Партии регионов, в 2012-м – вновь баллотировался от политсилы по мажоритарке.

На выборах в 2014-м Звягильский снова пошел в депутаты, но уже как самовыдвиженец в 45-м округе, часть которого была оккупирована пророссийскими боевиками. В конце концов выборы там состоялись только на четырех участках, а Звягильский победил, получив рекордно низкое количество голосов – 1454.

Как сообщалось, 31 октября умер основатель и президент Кмис Валерий Хмелько.

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