"Слугу" Третьякову отстранили от заседаний Рады из-за оскорбления умершего нардепа Полякова

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Как пишет RegioNews со ссылкой на заседание парламента, соответствующее решение поддержали 234 нардепа.

Сразу после голосования спикер Руслан Стефанчук попросил ее покинуть сессионный зал.

Отметим, скандал вокруг неэтичного поведения Третьяковой вспыхнул из-за ее сообщения в фракционном чате "Слуги народа" после смерти народного депутата Антона Полякова, в котором она сказала о том, что стало "одним врагом меньше".

Напомним, что ранее сама Третьякова не соглашалась с этим решением. Она заявляла, что не видит оснований для лишения ее возможности участвовать в пленарных заседаниях Рады, поскольку она не произносила никаких оскорбительных слов.