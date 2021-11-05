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05 ноября 2021, 10:16 103

Правительство назначило временного главу Госэкоинспекции

05 ноября 2021, 10:16 103
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров назначил временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции

Как пишет RegioNews, ссылаясь на "Правительственный портал", им стал Дмитрий Заруба.

Заруба работал первым заместителем председателя Госэкоинспекции с февраля 2021 года.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя председателя указанной Инспекции Зарубы Дмитрия Васильевича", - говорится в сообщении.

Напомним. 3 ноября Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности председателя ДЭИ. Также был уволен Виктор Канцурак с должности заместителя председателя.

Кабмин назначение

 
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