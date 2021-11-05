Правительство назначило временного главу Госэкоинспекции

01 ноября 2021

Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине

На довыборах в Верховную Раду в 184-м округе все протоколы еще не подсчитаны, но уже сегодня любая интрига там отсутствует. Партия власти уверенно привела к победе своего кандидата, использовав не сли...