Правительство назначило временного главу Госэкоинспекции
Кабинет министров назначил временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции
Как пишет RegioNews, ссылаясь на "Правительственный портал", им стал Дмитрий Заруба.
Заруба работал первым заместителем председателя Госэкоинспекции с февраля 2021 года.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной экологической инспекции Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной экологической инспекции Украины на первого заместителя председателя указанной Инспекции Зарубы Дмитрия Васильевича", - говорится в сообщении.
Напомним. 3 ноября Кабмин уволил Андрея Малеваного с должности председателя ДЭИ. Также был уволен Виктор Канцурак с должности заместителя председателя.
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