Зеленський наказав Ляшку інформувати громадян про ситуацію з киснем і ліжками

Фото: сайт Офісу президента

Голові Міністерства охорони здоров'я Віктору Ляшку доручили інформувати українців про ситуацію з киснем і ліжко-місцями в лікарнях

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що про це йшлося в ході селекторної наради з питань протидії коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського.

"Глава держави зазначив, що міністр охорони здоров'я повинен акцентувати увагу засобів масової інформації та суспільства на ситуації з ліжко-місцями і використанням кисню в медичних установах", - йдеться в повідомленні ОП.

Міністру також доручено інформувати громадськість про виплату надбавок медикам у розмірі 300%.

Нагадаємо, що у Франківську медики вже б'ють на сполох через нестачу кисню у COVID-лікарнях.