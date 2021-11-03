Зеленський наказав Ляшку інформувати громадян про ситуацію з киснем і ліжками
Голові Міністерства охорони здоров'я Віктору Ляшку доручили інформувати українців про ситуацію з киснем і ліжко-місцями в лікарнях
Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.
Зазначається, що про це йшлося в ході селекторної наради з питань протидії коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського.
"Глава держави зазначив, що міністр охорони здоров'я повинен акцентувати увагу засобів масової інформації та суспільства на ситуації з ліжко-місцями і використанням кисню в медичних установах", - йдеться в повідомленні ОП.
Міністру також доручено інформувати громадськість про виплату надбавок медикам у розмірі 300%.
Нагадаємо, що у Франківську медики вже б'ють на сполох через нестачу кисню у COVID-лікарнях.
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