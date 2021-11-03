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03 листопада 2021, 16:59 89

Зеленський наказав Ляшку інформувати громадян про ситуацію з киснем і ліжками

03 листопада 2021, 16:59 89
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Фото: сайт Офісу президента
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Голові Міністерства охорони здоров'я Віктору Ляшку доручили інформувати українців про ситуацію з киснем і ліжко-місцями в лікарнях

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що про це йшлося в ході селекторної наради з питань протидії коронавірусу під головуванням президента Володимира Зеленського.

"Глава держави зазначив, що міністр охорони здоров'я повинен акцентувати увагу засобів масової інформації та суспільства на ситуації з ліжко-місцями і використанням кисню в медичних установах", - йдеться в повідомленні ОП.

Міністру також доручено інформувати громадськість про виплату надбавок медикам у розмірі 300%.

Нагадаємо, що у Франківську медики вже б'ють на сполох через нестачу кисню у COVID-лікарнях.

Володимир Зеленський

 
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