Зеленский приказал Ляшко информировать граждан о ситуации с кислородом и кроватями

Фото: сайт Офиса президента

Главе Министерства здравоохранения Виктору Ляшко поручили информировать украинцев о ситуации с кислородом и койко-местами в больницах

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Отмечается, что об этом шла речь в ходе селекторного совещания по вопросам противодействия коронавирус под председательством президента Владимира Зеленского.

"Глава государства отметил, что министр здравоохранения должен акцентировать внимание средств массовой информации и общества к ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении ОП.

Министру также поручено информировать общественность о выплате надбавок медикам в размере 300%.

Напомним, что во Франковске медики уже бьют тревогу из-за недостатка кислорода в COVID-больницах.