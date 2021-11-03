Зеленский приказал Ляшко информировать граждан о ситуации с кислородом и кроватями
Главе Министерства здравоохранения Виктору Ляшко поручили информировать украинцев о ситуации с кислородом и койко-местами в больницах
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.
Отмечается, что об этом шла речь в ходе селекторного совещания по вопросам противодействия коронавирус под председательством президента Владимира Зеленского.
"Глава государства отметил, что министр здравоохранения должен акцентировать внимание средств массовой информации и общества к ситуации с койко-местами и использованием кислорода в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении ОП.
Министру также поручено информировать общественность о выплате надбавок медикам в размере 300%.
Напомним, что во Франковске медики уже бьют тревогу из-за недостатка кислорода в COVID-больницах.