Довибори у Раду: у поліції розповіли про можливі порушення виборчого законодавства

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У Черкаській та Херсонській областях правоохоронці фіксують перші повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства на довиборах у Раду

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на дані ГУ Нацполіції у Черкаській та у Херсонській областях.

Так, на Черкащині зафіксовано понад 10 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Усі звернення зареєстровано відповідно до вимог чинного законодавства.

За даними фактами поліція проводить перевірку, за результатами якої буде надана відповідна правова кваліфікація кожній з подій", - повідомляють правоохоронці.

Водночас на Херсонщині поліція отримала 4 повідомлення щодо можливих порушень виборчого законодавства. Зокрема, надійшло повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства представником однієї з дільничних виборчих комісій у Новій Каховці.

Також в журнал Єдиного обліку внесена інформація щодо неналежного оформлення виборчої дільниці на території Каховської територіальної громади. А працівники Бериславського районного відділу поліції наразі перевіряють інформацію щодо можливого порушення видачі виборчих бюлетенів. Аналогічне повідомлення надійшло і в територіальний підрозділ поліції в смт Велика Лепетиха.

Раніше повідомлялося, що під час довиборів до Верховної Ради на виборчій дільниці № 710207 у селі Кропивна, що на Черкащині спостерігачі зафіксували порушення виборчого законодавства. Спостерігачі оприлюднили відео, на якому видно, як члени ДВК вирішили надати виборцю бюлетень не за паспортом, а лише за водійським посвідченням. При цьому вони стверджували, що така норма нібито присутня у виборчому законодавстві.

Нагадаємо, сьогодні, згідно з постановами Центральної виборчої комісії України, відбудуться вибори у двох областях та м.Харкові. Зокрема, в Херсонській та Черкаській областях пройдуть проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 і 197, а жителі Харкова обиратимуть міського голову.