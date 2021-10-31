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31 октября 2021, 15:49 38

Подвоз избирателей и контролируемое голосование: КИУ назвал основные нарушения в день выборов

31 октября 2021, 15:49 38
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Фото: из открытых источников
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В Комитете избирателей Украины назвали основные нарушения, которые зафиксировали наблюдатели организации во время проведения выборов в городе Харькове и на Черкасщине, а также Херсонщине

Об этом говорится в сообщении КИУ в Facebook, передает RegioNews.

Так, в избирательном округе №197 (Черкасская область) наблюдатели КИУ сообщают о фактах присутствия возле избирательных участков посторонних людей-контролеров, которые встречают избирателей и делают соответствующие отметки в письмах, что напоминают списки избирателей.

В организации сообщают, что в этих письмах также указаны т. н. "коды волонтеров", адреса и телефоны избирателей. Также в этих списках отмечается информация о "времени подвоза избирателей к участкам".

Такие факты могут свидетельствовать об организации контролируемого голосования, которое может быть частью механизма подкупа избирателей", - говорится в сообщении.

В частности, наблюдатели КИУ сообщают, что такие факты имели место в с. Дахновка (и. у. 711030, 711031), с. Новая Дмитровка (и. у. 710212) и г. Черкассы (и. у. 711069, 711072).

Также, по информации наблюдателей КИУ, в день голосования было зафиксировано более 10 фактов присутствия возле избирательных участков неизвестных лиц, которые были одеты в брендированную одежду, повторяющий цветовую гамму, шрифты, стилистику политической партии "Слуга народа”.

Такие действия являются нарушением действующего законодательства, которым запрещено проведение агитации в день голосования. Также наличие лиц в брендированной одежде в стилистике символики партии может быть признаком механизма контролируемого голосования.

В округе №184 (Херсонская область) наблюдатели КИУ сообщают о ряде фактов организации т. н. "народного наблюдения” в день голосования, которые могут свидетельствовать о применении технологии подкупа избирателей.

Так, на избирательные участки приходят избиратели, которые представляются народными наблюдателями, обращаются к членам избирательных комиссий с просьбой их зарегистрировать, находились на участках в течение короткого времени и принимали участие в голосовании.

В Харькове наблюдатели КИУ сообщают о наличии незаконной агитации в день голосования. Так, напротив автовокзала размещены материалы, выполненные в стилистике избирательной кампании кандидата Игоря Терехова (на здании размещена надпись: "Люби Харьков”).

Кроме того, зафиксированы случаи несоблюдения противоэпидемических норм на избирательных участках. В ОВО №197 наблюдатели КИУ указали на более 20 фактов несоблюдения норм по противодействию коронавирусной инфекции. Как правило, соблюдение норм зависит от позиции председателя УИК и его трактовки соответствующих требований.

Ранее сообщалось, что в Черкасской и Херсонской областях правоохранители фиксируют первые сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства на довыборах в Раду. В Черкасской области зафиксировано более 10 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, а на Херсонщине полиция получила пока 4 сообщения.

Напомним, только за первые четыре часа работы избирательных участков в Харькове к правоохранителям поступило 22 сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Личный состав полиции Харьковщины работает в усиленном варианте несения службы.

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