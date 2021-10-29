Зеленский снова обещает врачам по 20 тыс. грн зарплаты

Фото: сайт офиса президента

Зарплаты медицинских работников с 2022 года составят минимум 13,5 тыс. гривен, врачей – не менее 20 тыс. гривен

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Со следующего года наши медработники минимум будут получать 13,5 тыс., а врачи минимум 20 тыс. гривен. Это уже действительно не о словах", - отметил Зеленский.

В то же время он отметил недопустимость задержек выплаты медикам заработных плат.

Раньше Зеленский пригрозил чиновникам увольнением за задолженность перед врачами.