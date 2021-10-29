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29 октября 2021, 17:58 160

Зеленский снова обещает врачам по 20 тыс. грн зарплаты

29 октября 2021, 17:58 160
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Фото: сайт офиса президента
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Зарплаты медицинских работников с 2022 года составят минимум 13,5 тыс. гривен, врачей – не менее 20 тыс. гривен

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Со следующего года наши медработники минимум будут получать 13,5 тыс., а врачи минимум 20 тыс. гривен. Это уже действительно не о словах", - отметил Зеленский.

В то же время он отметил недопустимость задержек выплаты медикам заработных плат.

Раньше Зеленский пригрозил чиновникам увольнением за задолженность перед врачами.

Владимир Зеленский врачи зарплаты

 
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