Зеленский снова обещает врачам по 20 тыс. грн зарплаты
Зарплаты медицинских работников с 2022 года составят минимум 13,5 тыс. гривен, врачей – не менее 20 тыс. гривен
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Одессе, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Со следующего года наши медработники минимум будут получать 13,5 тыс., а врачи минимум 20 тыс. гривен. Это уже действительно не о словах", - отметил Зеленский.
В то же время он отметил недопустимость задержек выплаты медикам заработных плат.
Раньше Зеленский пригрозил чиновникам увольнением за задолженность перед врачами.
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