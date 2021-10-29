"Слуга народу" 1 листопада проведе засідання фракції
Фракція "Слуга народу" 1 листопада проведе засідання
Про це пише RegioNews, посилаючись на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.
Засідання відбудеться о 19:00 в КВЦ "Парковий".
Що розглянуть нардепи:
- кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
- обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;
- інші питання, пов‘язані з роботою фракції.
Також під час засідання фракції планується презентація міністра фінансів Сергія Марченка щодо впровадження другого рівня пенсійної реформи.
Раніше повідомлялося, що у президентській команді визначилися з кандидатами на заміну кільком міністрам.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін