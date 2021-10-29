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29 жовтня 2021, 15:40 9

"Слуга народу" 1 листопада проведе засідання фракції

29 жовтня 2021, 15:40 9
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Фото з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" 1 листопада проведе засідання

Про це пише RegioNews, посилаючись на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.

Засідання відбудеться о 19:00 в КВЦ "Парковий".

Що розглянуть нардепи:

  • кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
  • обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;
  • інші питання, пов‘язані з роботою фракції.

Також під час засідання фракції планується презентація міністра фінансів Сергія Марченка щодо впровадження другого рівня пенсійної реформи.

Раніше повідомлялося, що у президентській команді визначилися з кандидатами на заміну кільком міністрам.

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