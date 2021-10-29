"Слуга народа" 1 ноября проведет заседание фракции

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Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на Telegram- канал пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

Заседание состоится в 19: 00 в КВЦ "Парковый".

Что рассмотрят нардепы:

кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;

избрание первого заместителя председателя фракции. Кандидатом на эту должность является народный депутат Андрей Мотовиловец;

другие вопросы, связанные с работой фракции.

Также во время заседания фракции планируется презентация министра финансов Сергея Марченко по внедрению второго уровня пенсионной реформы.

Ранее сообщалось, что в президентской команде определились с кандидатами на замену нескольким министрам.