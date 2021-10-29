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29 октября 2021, 15:40 8

"Слуга народа" 1 ноября проведет заседание фракции

29 октября 2021, 15:40 8
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Фото из открытых источников
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Фракция "Слуга народа" 1 ноября проведет заседание

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на Telegram- канал пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.

Заседание состоится в 19: 00 в КВЦ "Парковый".

Что рассмотрят нардепы:

  • кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;
  • избрание первого заместителя председателя фракции. Кандидатом на эту должность является народный депутат Андрей Мотовиловец;
  • другие вопросы, связанные с работой фракции.

Также во время заседания фракции планируется презентация министра финансов Сергея Марченко по внедрению второго уровня пенсионной реформы.

Ранее сообщалось, что в президентской команде определились с кандидатами на замену нескольким министрам.

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