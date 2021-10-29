"Слуга народа" 1 ноября проведет заседание фракции
Фракция "Слуга народа" 1 ноября проведет заседание
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на Telegram- канал пресс-секретаря "Слуги народа" Юлии Палийчук.
Заседание состоится в 19: 00 в КВЦ "Парковый".
Что рассмотрят нардепы:
- кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады;
- избрание первого заместителя председателя фракции. Кандидатом на эту должность является народный депутат Андрей Мотовиловец;
- другие вопросы, связанные с работой фракции.
Также во время заседания фракции планируется презентация министра финансов Сергея Марченко по внедрению второго уровня пенсионной реформы.
Ранее сообщалось, что в президентской команде определились с кандидатами на замену нескольким министрам.
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