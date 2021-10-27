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27 жовтня 2021, 14:50 84

"Слуг", які не голосували за відставку Разумкова, можуть позбавити керівництва комітетами, - нардеп

27 жовтня 2021, 14:50 84
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Фото з відкритих джерел
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Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк вважає, що "слуг", які не голосували за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту, спробують позбавити керівництва комітетами

Як пише RegioNews, про це він сказав в інтерв'ю "Українським новинам".

"Я впевнений, що ризик втратити посаду зараз буде у голів комітетів з освіти Сергія Бабака, аграрної політики Миколи Сольського, розвитку економіки Дмитра Наталухи і, можливо, цифрової трансформації Михайла Крячка", — сказав Железняк.

За його словами, у фракції вважають, що усі, хто підтримував Разумкова, повинні за це поплатитися.

"Намагатимуться змінити – це точно. Чи вийде це – питання, оскільки, боюся, це не додасть довіри у самій команді коаліції та призведе до зворотного ефекту", — додав він.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати відправили у відставку спікера Ради Дмитра Разумкова. Рішення підтримали 284 нардепи. Згодом Разумков натякнув на власний політичний проєкт і додав, що вважає себе членом фракції "Слуга народу", однак допускає, що його виженуть з неї.

Відомо, що за відставку спікера проголосували 215 "слуг народу". Семеро з них проголосували проти, четверо – утрималися, семеро – не голосували. Сам Разумков заявляв, що близько 50 депутатів змусили проголосувати за його відставку проти їхньої волі.

Слуга народа Верховна Рада Яровлав Железняк

 
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