У "Слузі народу" розповіли скільки держбюджет заробив від податкової амністії
Зі старту податкової амністії 1 вересня громадяни України задекларували вже 111 млн грн
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм очільника комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетьманцева.
За його словами, до бюджету від декларування цієї суми надійшли 6 млн грн.
"Динаміка позитивна, з кожним днем громадяни подають все більше декларацій, проблем із процесом оформлення немає", - повідомив Гетманцев.
Нагадаємо, що з 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори.
"В добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи", - йдеться в повідомленні.
У відомстві нагадали, що запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено у законі, який Верховна Рада ухвалила на минулій сесії.
Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних осіб триватиме до 1 вересня 2022 року.
Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.